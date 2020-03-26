Romanya Sağlık Bakanı Victor Costache, ülkedeki koronavirüs salgını nedeniyle istifa etti.

Avrupa Birliği üyesi olan ülkede bulunan hastanelerde sağlık çalışanları için yetersiz sayıda koruyucu ekipman bulunması son günlerde tartışma konusu haline dönüşmüştü.

Costache'nin yerine yardımcısı Nelu Tataru'nun bakanlık koltuğuna oturacağı açıklandı.

16 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Romanya'da, şu ana kadar 906 koronavirüs vakası görülürken, 13 kişi de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.