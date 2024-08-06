Romanya Milli Takımı'nda Mircea Lucescu dönemi!
Türkiye'de Beşiktaş ve Galatasaray'da görev yapan, bir dönem A Milli Takımımız'ı da çalıştıran 79 yaşındaki teknik adam Mircea Lucescu, Romanya Milli Takımı'nın başına getirildi.
Giriş: 06.08.2024 - 13:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:18
Romanya Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu oldu.
Romanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 79 yaşındaki Rumen teknik direktörle 2026 senesine kadar anlaşma imzalandığı belirtildi.
Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nda görev alan Mircea Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i çalıştırmıştı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ