Koronavirüs salgını sebebiyle liglerin ertelendiği ülkelerden biri olan Romanya'da maçların ne zaman başlayacağı konusunda belirsizlik sürerken federasyonun kulüplerle yaptığı video konferansta ligin kalan haftalar ,için flaş bir öneri yapıldı.

Rumen basını, toplantıdan sızan detaylarda Romanya'da antrenmanların ve şampiyonanın devam edememesi halinde her şeyin Antalya'ya taşınacağı konusunda görüş belirtildiğini yazdı.

"ANTALYA'DA DAHA UCUZA GELEBİLİR"

Öte yandan Rumen basını, Antalya'da koronavirüsle ilgili herhangi olumsuz bir durumun olmadığını vurgularken, maçların Antalya'da oynanmasının Romanya'dan daha ucuza gelebileceği belirtildi.