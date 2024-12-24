Romanya'da 1 Aralık'ta yapılan genel seçimin ardından Cumhurbaşkanı Klaus İohannis'in yeni hükümeti kurmakla görevlendirdiği Ciolacu'nun, Batı yanlısı Ulusal Liberal Parti (PNL), Romanya’nın Kurtuluşu İçin Birlik (USR) ve Romanya Macarlarının Demokratik Birliği'nden (UDMR) oluşan yeni koalisyon hükümeti için parlamentoda güven oylaması yapıldı.

Parlamentoda yapılan oylamada 240 milletvekili güvenoyu için "evet" oyunu verirken 143 milletvekili ise "hayır" oyu kullandı. Oylamada 83 milletvekili ise çekimser kaldı.

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Ciolacu, parlamentoda yaptığı konuşmada ekonomik açıdan zor bir yılın kendilerini beklediğini ifade ederek, "Bu hükümet yatırım ve reformların hükümeti olmalı." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Romanya'da, 1 Aralık'ta yapılan genel seçimde PSD birinci parti olurken, koalisyon ortağı diğer partilerle, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü almıştı.

Cumhurbaşkanı seçimi ilk turunun iptali ülkedeki siyasi krizin temel nedeni Romanya Anayasa Mahkemesi, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etmişti. Cumhurbaşkanlığı için yeni seçimin ne zaman düzenleneceği belirsizliğini korurken, iptal edilen seçim sonuçları, Romanya'daki siyasi krizin temel nedeni olarak gösteriliyor. Mahkeme, yeni bir tarih belirlenmesi gerektiği yönünde karar alırken, bu sürecin yeni hükümetin kurulmasından sonra gerçekleşeceği değerlendiriliyor.

Parlamentoda bir araya gelen Batı yanlısı partilerin, yeni cumhurbaşkanı seçiminde de tek adayı destekleyeceği ifade ediliyor. İptal edilen cumhurbaşkanı seçiminde, NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun "sürpriz" çıkışı gerginliğe neden olmuştu.