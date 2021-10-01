Romanya'da hastane yangını!

Romanya'nın Köstence kentinde bir hastanede çıkan yangında en az 9 kişi öldü.

Yetkililer, acil servis hastaları ve personeli tahliye etme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, hastanede 10'u yoğun bakım hastası olmak üzere 113 hastanın bulunduğunu söyledi.

Yangının neden çıktığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.