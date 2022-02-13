14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın pek çok ülkesinde hediyeler ve jestlerle kutlanıyor. Günümüz dünyasında ticaretin canlandığı dönemlerden biri olan Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün. Sizler için 2022'nin en anlamlı ve en özel Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde topladık.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!