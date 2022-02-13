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Romantik Sevgililer Günü mesajı 2022: En güzel, duygusal, kısa, anlamlı ve resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları ile 14 Şubat sözleri

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı! Sevgililer Günü'nde sevdiğini mutlu etmek ve özel hissettirmek isteyenler için en romantik sevgililer günü mesajlarını sizler için hazırladık. Hediyelerin yanı sıra 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel mesajlarla da kutlayabilirsiniz. İşte en özel ve anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları 2022...

13.02.2022 - 18:57 | Güncelleme: GÜNDEM

  • 14 Şubat Sevgililer Günü, dünyanın pek çok ülkesinde hediyeler ve jestlerle kutlanıyor. Günümüz dünyasında ticaretin canlandığı dönemlerden biri olan Sevgililer Günü'nde güzel sözler ve mesajlarla da sevdiğinizi mutlu etmeniz mümkün. Sizler için 2022'nin en anlamlı ve en özel Sevgililer Günü mesajlarını haberimizde topladık.

    14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Sana doğru bir kelebek uçurdum, dağları denizleri aştı seni buldu, yanağına ufacık bir öpücük kondurdu. Hissettin mi? Sevgililer günün kutlu olsun!

  • Gözlerin için uygun bir renk bulamadım, hangisi olsa zaten içim yanıyor. Tenine göre uygun çiçek bulamadım, hepsi zaten kokusunu senden alıyor. Sevgililer günün kutlu olsun.

    Bir yudum sevgi koskoca bir okyanusa bedeldir. Şimdi uzaklarda senin bir yudum sevgine hasretim sevgilim. Seni hasretimi tüketircesine kucaklıyorum.

  • Doğan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiçbir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun!

    En huzurlu, en mutlu gündü. Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın anlamı. Seni çok seviyorum.

  • Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim… Sevgililer gününü kutluyorum. Daha nice yıllara.

    Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin.

  • En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

    Kocaman bir demet gül vermek isterim sana. Güllerden güzelsin aslında. Gülü bir gün, seni sonsuza dek seviyorum.

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