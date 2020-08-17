İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Ateşi iş birliği ile hayata geçirilen 'Romanlarla Dans' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Anadolu Ateşi Westpark Dans Stüdyoları'nda temmuz ayında eğitim almaya başlayan 100 Roman genç, Anadolu Ateşi'nin profesyonel dansçılarıyla birlikte Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda aynı sahneyi paylaştı

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Bir aydır eğitim alan 100 Roman genç, 'Romanlarla Dans' adlı sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilk kez seyirci karşısına çıkarak Anadolu Ateşi'nin 20'nci yıl gösterisinde sahne heyecanı yaşadı. Sahnedeki performanslarıyla büyük beğeni toplayan Roman gençler için Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan şu ifadeleri kullandı; "Her biri ayrı birer yetenek. Olanak verildiğinde içlerindeki sanat ışığı ortaya çıkıyor. Onlarla sahnemizi paylaşmak bizim için büyük onur."

Roman gençler; bir yıl sürecek eğitimleri sonrasında Mayıs 2021'de tamamıyla Roman kültürünü yansıtan yeni bir müzikal sahneye koyacaklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in özel desteğiyle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve Anadolu Ateşi Dans Topluluğu'nun 20 yıllık ulusal ve uluslararası deneyimi ile yürütülen bu projenin sonuçları gerek yurtiçi gerekse yurt dışında sahnelenecek gösterilerle örnek bir sosyal sorumluluk proje adayı olacak ve Roman gençler; kendi kültürünü, Anadolu Ateşi deneyim ve kariyeri ile sanatsal platformlara taşıyacak.

20'nci yılını bu özel gösteride sahne alan Roman gençlerle kutlayan Anadolu Ateşi, her cuma Antalya Aspendos Arena olmak üzere Ege turnesine, 22 Ağustos Kuşadası AVM Amfi Tiyatro, 3 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 18 Ekim Harbiye Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösterileriyle devam edecek.