Romanlardaki kadınlar şarkılarla anlatılıyor

Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var.
Beyaz bir rüyayı andıran yüzüyle Nuran (‘Huzur’, Ahmet Hamdi Tanpınar), Selahattin kızı, Nüveyre'den doğma 47'li Emine (‘47’liler’, Füruzan), Göğsünde kocaman elmasla ‘Eşber’ okuyan, nazır kızı Süheyla (‘Üç İstanbul’, Mithat Cemal Kuntay), Canı gözükerekten konuşan Nermin (‘Tuhaf Bir Kadın’, Leylâ Erbil), Boğaziçi'nin en büyük yalılarından birinde, müzehheb emeller içinde Bihter, (‘Aşk-ı Memnu’, Halit Ziya Uşaklıgil), “İntihar etmeyeceksek içelim bari”, diyen Tezel (‘Bir Düğün Gecesi’, Adalet Ağaoğlu), duruşu bir resim gibi, soluk benizli, iri gözlü Günseli (‘Tutunamayanlar’, Oğuz Atay), saç tokasından, küpelerine bütün eşyası bir müzede sergilenen Füsun (‘Masumiyet Müzesi’, Orhan Pamuk)…
Büyük romanlarımızın unutulmaz kadın kahramanları… Hepimiz gibi onların da dillerine doladıkları, kulaklarından gitmeyen ya da onları anımsatan şarkılar var. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği bu dinletide Harf’ten ve Nota’dan dizisinin sanatçıları romanlarımızın ünlü kadın kahramanlarını işte o şarkılar eşliğinde anlatacak.
Solist: Güzin Değişmez
Tanbur: Birol Yayla
Kemençe: Lütfiye Özer
Kanun: Taner Sayacıoğlu
Viyolonsel: Volkan Ertem
Hazırlayan-sunan: Nurinisa Eroğlu
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