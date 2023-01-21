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Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?

Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programındaki konuşmasında, Romanlara konut müjdesi verdi. Yapılan açıklamanın ardından Romanlara konut desteği şartları ve başvuru tarihleri programa başvuru yapmak isteyenler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Romanlara konut desteği verilecek olan iller listesi ve başvuru şartları...

Giriş: 21.01.2023 - 01:05 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlelerinden TOKİ sosyal konut projesinde kura çekimleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda 'Her romana 1 yuva' müjdesini açıkladı. Peki, "Romanlara konut desteği başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, hangi illerde satışa çıkacak?" İşte Romanlara konut desteği hakkında tüm detaylar...

  • ROMAN KONUT DESTEĞİ NE KADAR, NE ZAMAN VERİLECEK?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    -"Sizlerin yoğun olarak yaşadığınız yerlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca eğitimden sağlığa, istihdamdan kamu hizmetlerinden yararlanmaya her alanda projeler yürütüyoruz. Aile eğitimi programlarımız ile aile sosyal destek programlarımızdan en çok yararlananların başında da Roman vatandaşlarımız geliyor."

     

  • Sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen bu projenin kapsamını ve etkinliğini 49 ilde faaliyette olan sosyal dayanışma merkezleriyle daha da artırdıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,

    "ROMAN KOORDİNASYON MERKEZİ KURUYORUZ"

    Bugün başka müjdeleri de olduğunu açıklayan Erdoğan, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde bir Roman Koordinasyon Merkezi kuruyoruz. Bu kapsamda Roman vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı 25 ilimizin valilikleri bünyesinde sizlerden birer koordinatör görev yapacak. Şu ana kadar 11 valiliğimizde bu koordinatörler göreve başladı. Diğer illerimizdeki görevlendirmeleri de süratle tamamlıyoruz." ifadesini kullandı.

    -"Şimdi de ilgili bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın işbirliğiyle sizlere yönelik özel bir sosyal konut kampanyası başlatıyoruz." diye konuştu.

     

  • "HEDEFİMİZ HER ROMAN'A BİR YUVA"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Romanlar için İstanbul, Yalova, Edirne ve Bursa'da daha önce 5 bin 133 konutun parkları, bahçeleri ve spor alanlarıyla yapılıp teslim edildiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

     

    "Halen İzmir, Kocaeli, Çanakkale ve Keşan'da yine sizlere yönelik çeşitli safhalarda konut projelerimiz bulunuyor. Hedefimiz, her Roman'a bir yuva. Sizleri uygun ödeme imkanlarıyla modern, ferah, huzurlu bir eve kavuşturmak istiyoruz. Önümüzdeki aylarda 12 ilimizde bu projeyi başlatmak için hazırlık yapıyoruz. Aynı şekilde halen oturduğu evini onarmak isteyenlerin de yanındayız. Bugüne kadar 6 bin 700 Roman kardeşimizin hanesini onararak veya yeni baştan yaparak kendilerine teslim ettik."

     

  • Romanların yaşadığı mahalleleri güzelleştirmek için yürüttükleri başka projeleri olduğunu ve bu kapsamda İzmir İkiçeşmelik'te evlerin cephe iyileştirme ve güzelleştirme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok kurumun, belediyenin, sivil toplum kuruluşunun Roman vatandaşlara yönelik çalışmaları olduğunu dile getirdi.

     

  • 'YARINKİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANACAK' 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün de, Roman vatandaşlarımıza yönelik 2020, 2030 strateji belgesinin ilk aşama eylem planıyla ilgili genelgeyi de imzaladım. İnşallah, yarınki resmi gazetede yayınlanıyor. Türkiye Yüzyılı'na yürürken tüm bu hazırlıkları ve daha fazlasını sizlerin hizmetine sunacağız. Çünkü bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir.

     

  • Bizim rehberimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturudur. Dünyanın siyasi ve ekonomi yönetim sisteminin sarsıldığı yeni bir küresel idare düzeninin tesisinin sancılarının yaşandığı dönemden geçiyoruz. Hamd olsun Türkiye bu döneme son 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma alt yapısıyla girmektedir. Sadece Roman vatandaşlarımızla ilgili yaptığımız reformlar bile, bu dönemin ülkemiz için ne kadar tarihi bir değişime vesile olduğunu göstermeye yeterlidir" ifadelerini kullandı.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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