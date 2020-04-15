Romanlar Konfederasyonu Başkanı Çokyaşar: "Erken yaşta evilik mağduru babalar cezaevinden çıkarılsın"

15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çokyaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP gruplarınca ortak hazırlanan ve TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan infaz düzenlemesi kapsamında binlerce mahkumun tahliyesinin başladığını hatırlatarak, erken yaşta evlendikleri için cezaevinde olan eşlerle ilgili mağduriyetlerin sona ermesi için de bir düzenleme beklediklerini söyledi.
Erken evlilikten kaynaklanan mağduriyetin Roman vatandaşlar arasında daha fazla yaşandığını dile getiren Çokyaşar, şöyle konuştu:
"Biz Romanlar olarak, bir kereye mahsus böyle bir yasanın çıkartılmasını istedik. Bu mağduriyetin giderilmesi için daha önce de Meclis'e kanun teklifi verildi ancak bu bilinçli bir şekilde çarptırıldı. Sanki tecavüzcüler cezaevinden çıkartılmak isteniyormuş gibi bir algı oluşturuldu. Bu halen daha devam ediyor. Bazıları bu işin üzerinden siyaset yapmak istiyor. Lütfen bu insanları politikaya alet etmeyelim. Burada gerçek mağduriyet var. Annelerin kucağında çocuğu, evde hasret çekerken baba cezaevinde. Onları bir araya getirmek, aile olmalarını sağlamak insani ve vicdani bir görevdir."
Çokyaşar, bu konuda düzenleme yapılmasına ilişkin Roman vatandaşlardan çok sayıda talep olduğuna değinerek, şöyle devam etti:
"Romanlar tarafından bu konuyla ilgili telefon yağmuruna tutuluyoruz. Yüzlerce mesaj geliyor. Bu sorununun çözümü için harekete geçmemizi istiyorlar. 'Bizi tecavüzcü gibi mi göstermeye çalışıyorlar?' diye tepki gösteriyorlar. Roman mahallelerinde cinsel istismarcılar, tecavüzcüler, vatan hainleri yaşayamaz. Bunu herkes bilmeli. Bizim çok hassas olduğumuz bu konuda, çoluğa çocuğa karışmış vatandaşlarımızın bu şekilde suçlanması kabul edilemez. Bu bizi çok üzüyor."
Erken evliliklerle ilgili düzenlemenin tüm partilerin desteğiyle Meclis'te kabul edilmesini isteyen Çokyaşar çocukların baba sevgisinden yoksun büyüdüğünü, bu sorunun çözülmesi için erken evilik mağduru babaların cezaevinden çıkarılmasını ve çocukların biraz daha kendilerini güvende hissetmelerinin sağlanmasını istediklerini belirtti.
"Romanlar Artık Evlenmek İçin Acele Etmiyor"
Çokyaşar, sosyal medyada konuyla ilgili kampanya başlattıklarını, Türkiye'nin her yerinden binlerce destek paylaşımları yapıldığını aktararak, şunları kaydetti:
"Erken yaşta evlendiği için eşin yargılama süreci 5-6 sene sürüyor. 2-3 tane çocuğu olmuş. Baba hapiste. Küçük yaşta evlenmiş ve bu mağduriyeti yaşamış kızımız, çocuklarıyla baş başa kalmış. Buna bir çare bulunması lazım. Erken yaştaki evlilikleri önleyecek tedbirlerin alınması ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılması gerekir. Tüm siyasi partilerimizi konuyu siyasi çekişmelerden uzak tutarak, bu sorunun çözüme kavuşturulması için göreve davet ediyoruz."
Hiç kimsenin küçük yaşta evliliği onaylamadığını ve doğru bulmadığını ifade eden Çokyaşar, "Romanlar Artık Evlenmek İçin Acele Etmiyor" projesiyle Roman çocukların erken yaşta evlenmelerinin önüne geçilmesini amaçladıklarını da sözlerine ekledi.
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