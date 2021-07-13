Roman vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan proje tanıtıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projenin tanıtım toplantısı, Anadolu Hotels Downtown'da gerçekleştirildi.
Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Vekili Olgun Gündüz, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölüm Başkanı Angel Gutierrez Hidalgo, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk katıldı.
Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, bu projeyle, Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesinin 2'inci Aşama Eylem Planı'nı etkin şekilde uygulamaya sokmak istediklerini söyledi.
Roman Stratejisi'nin 1'inci Eylem Planı'nın 2016-2018'de uygulandığını hatırlatan Kaymakcı, şu anda da 2019-2021 dönemini kapsayan 2'nci aşama Eylem Planı'nın uygulandığını belirtti.
Kaymakcı, bu stratejinin Roman vatandaşların eğitimi, istihdamı, barınma, sağlık sistemi ve sosyal hizmetlere erişimi olmak üzere 5 temel ayağı olduğunu vurgulayarak, bunları eylem planında kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.
- "Bakanlıklar Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek üzere çalışıyor"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdür Vekili Olgun Gündüz de mevcut Eylem Planı'ndaki hedeflerden sorumlu Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Milli Eğitim, Sağlık, Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının Roman vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek, hayat standartlarını yükseltmek ve sosyal yaşamlarında kalıcı iyileştirmeler yapmak üzere çalıştığını bildirdi.
Eylem Planı'ndaki politikaların uygulanması ve izlenmesi için İzleme ve Değerlendirme Kurulu oluşturduklarını, kurulun bir önceki yıla ait uygulamaları değerlendirmek üzere her yıl toplandığını aktaran Gündüz, geçen yılki toplantının salgın nedeniyle gerçekleştirilemediğini ancak kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirtti.
Gündüz, bugün tanıtılan projeyle "Roman Strateji Belgesi için Etkili Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizması" kurulmasını hedeflediklerini belirterek şunları kaydetti:
"Bu proje, vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarındaki ilerlemelere, kanıta dayalı verilerle devlet politikalarının şekillenmesine katkı sağlayacaktır. Amacımız, Roman vatandaşlarımızın hayat standartlarını daha da yükseltmektir. ROMSİD projesi, kamu kurumlarımızın, personellerimizin kapasitelerini artırarak ülke genelinde Roman vatandaşlarımıza yönelik çalışmaları, sunulan hizmetleri takip etmek, ölçmek, değerlendirmek ve ulusal, uluslararası düzeyde kabul edilebilir bir şekilde raporlanmasını hedeflemektedir."
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