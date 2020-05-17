Roman orkestrası çaldı, 65 yaş ve üstü vatandaşlar oynadı

Nilüfer Belediyesinin düzenlediği etkinlik kapsamında, müzisyenler, ilçenin çeşitli meydanlarda yaşlı vatandaşlara moral için konser verdi.

Vatandaşların, Nilüfer Belediyesi Roman Orkestrası'nın davullu zurnalı konserinde, sosyal mesafeli ve maskeli göbek atması renkli görüntüler oluşturdu.