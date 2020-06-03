Roman kadınların ellerinde şekillenen kamışlar enstrümana dönüşecek - MERSİN

AA

Kentte, "Roman Kadınları İşe, Çocukları Kreşe Projesi" kapsamında 2012'de açılan atölyede kamışlardan yapılan ürünlere ilgi arttı.Kadınların şemsiye, hasır, gölgelik ve sepet gibi ürünler yaptığı kamışlar, bu sene yurt dışına gönderilecek.Sabahın ilk ışıklarıyla işbaşı yapan kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak, çeşitli enstrümanlara dönüştürülecek kamışlar için soyma ve kurutma işlemlerine başladı.Ney, obua, klarnet, saksafon gibi müzik aletleri için işlenen kamışlar, çeşitli illerdeki firmalar aracılığıyla yurt dışına pazarlanacak.- "Kamışlar yurt dışında müzik aletine dönüşecek"Türkiye Romanları Avrupa Konseyi Delegesi ve Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hem Roman kültürünün tanıtılması hem de kültürlerinde yer alan mesleklerin yaşatılması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.Roman kadınların, kamış toplama sezonunda büyük emek sarf ettiğini anlatan Daylam, "Pek çok aile burada bize destek sağlıyor ve evine ekmek götürüyor. Burada Roman kültüründe yaşatılan sepetlerin dışında çeşitli alanlara destek sağlayacak ürünler de üretiyoruz. Atölyemizde ciddi bir istihdam sağladık." dedi.Daylam, ilkbaharın sonlarına doğru sipariş taleplerine göre hazırlık yaptıklarını belirterek, son yıllarda artan ilgiyle Roman kadınların elinde şekillenen kamışların yurt dışına pazarlandığını dile getirdi.Çeşitli illerdeki firmalardan gelen talebe göre, farklı enstrümanlar yapılması için kamışlar hazırlamaya başladıklarını bildiren Daylam, şöyle devam etti."Ney, obua, klarnet, saksafon enstrümanları için kamışları tedarikçi firma gibi topluyoruz. Mayıs ayından itibaren soyulma, kurutulma, istiflenme ve belli ebatlara göre ayrılması işlemini yapıyoruz. Geçen yıl Yunanistan ve İtalya'dan ciddi bir talep olmuştu, o ülkelere şemsiye gönderdik. Farklı ülkelerin de bizlerden hasır ve kargı talebi oluyor. Koronavirüs salgını nedeniyle turizm bölgelerinde durgunluk yaşandığı için farklı alanlarda üretime geçtik. Özellikle müzik aletlerinin kamışı konusunda bu sene bir talep oluştu. Kamışları soyduktan sonra kurutarak yurt dışına göndereceğiz. Bu defa müzik aleti kamışı olarak gidecekler. Buna vesile olacağımız için ciddi bir heyecan yaşıyoruz."- Farklı sektörler için de üretimler sürüyorDaylam, son yıllarda üretim yelpazesinin genişlediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Sıcak bir iklimde yaşıyoruz. Plaj şemsiyelerine de çok büyük ihtiyaç var, bunun da üretimine geçtik. Tarımsal ürünlerde talep olduğunda atölyemizde üretme şansımız oluyor. Güneşlik, gölgelik ve ot malzemelerimizden yaptığımız ürünlerimiz oluyor. 2014'te Avrupa Komisyonu tarafından en iyi proje ödülünü aldık. 2017'de de devamlılığımız dolayısıyla Romanlar için Türkiye'de yürütülen en iyi sürdürülebilir proje ödülünü aldık. Bunlar da bizleri heyecanlandırıyor. Farklı alanlarda da üretim çalışmalarımız devam ediyor."