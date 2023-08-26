Roma, Sardar Azmoun'u kadrosuna kattı
Roma, Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Sardar Azmoun'u kadrosuna kattığını duyurdu
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İtalya Serie A ekiplerinden Roma, yeni sezon kapsamında transferlerine devam ediyor. Roma, Süper Lig ekiplerinin bir çoğuyla ismi transferde anılan Bayer Leverkusen forması giyen 28 yaşındaki santrfor Sardar Azmoun’u kadrosuna dahil ettiğini açıkladı.
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Konuyla ilgili Roma Sportif Direktörü Tiago Pinto, Azmoun’u uzun zamandır takip ettiklerini ve kendisinin teknik becerisinin tartışmasız bir şekilde iyi olduğunu ifade etti.
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İranlı futbolcu, geride kalan sezonda Bayer Leverkusen ile 23’ü Bundesliga, 7’si Avrupa Ligi ve 2’si Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerken, 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.
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