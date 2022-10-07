UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Roma ile Real Betis karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip Real Betis 2-1'lik skorla kazandı.

İspanyol ekibine üç puanı getiren golleri 40'ta Guido Rodriguez ile 88'de Luiz Henrique kaydetti.

Roma'nın tek sayısı 34'te Dybala'dan (pen.) geldi.

İtalyan ekibinde Zaniolo 90'da kırmızı kart gördü.

Real Betis bu sonuçla 3'te 3 yaparak puanını 9'a çıkardı.

Üçüncü sıradaki Roma ise 3 puanda kaldı.