Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Lille ile karşı karşıya geliyor. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Roma - Lille karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Lille karşısında ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Lille ise zorlu Roma deplasmanında 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Roma - Lille maçı canlı yayın ekranı...
- 1
Roma - Lille maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Her iki takımda Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk maçta rakibine üstün gelen taraf olmuştu. Karşılaşma için bekleyiş sürerken, Roma - Lille maçının hangi kanalda yayınlanacağı, mücadelenin şifresiz mi, şifreli mi olarak ekranlara geleceği merak konusu oldu. Peki, "Roma - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi Roma - Lille maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...
- 2
ROMA - LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma-Lille maçı 2 Ekim Perşembe günü saat 19.45'te oynanacak.
- 3
ROMA - LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
-
- 4