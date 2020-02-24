İtalya Serie A´nın 25´inci haftasında Milli futbolcu Cengiz Ünder´in takımı Roma, sahasında Lecce´yi konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu´nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-0´lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Karşılaşmada gol perdesini 13´üncü dakikada Milli futbolcu Cengiz Ünder açtı. 37´nci dakikada Mkhitaryan farkı 2´ye çıkardı ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi. Ev sahibi ekip, 69´uncu dakikada Dzeko ve 80´inci dakikada Kolarov´un attığı gollerle mücadeleden 4-0´lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmaya ilk 11´de başlayan Cengiz Ünder, 1 gol attığı karşılaşmada 61´inci dakikada yerini Carles Perez´e bıraktı.