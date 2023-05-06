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Roma - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU)

İtalya Serie A'nın 34. haftasındaki kritik maçta Inter, deplasmanda Roma'yı 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir üç puan aldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Dimarco ve Lukaku kaydetti.

Giriş: 06.05.2023 - 21:14 | Güncelleme: ABONE OL
Roma - Inter: 0-2 (MAÇ SONUCU)
AA

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 34. haftasında Inter, Roma'yı 2-0 yendi.

Ligde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip, 33. dakikada Federico Dimarco'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarının 74. dakikasında Inter, Roma defansının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Romelu Lukaku ile ikinci golü buldu: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk Inter, Roma'yı 2-0 mağlup ederek, başkent deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Inter, bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Mavi-siyahlılar, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Roma ise bu maçtan yenilgiyle ayrılarak son haftalardaki kötü gidişatını durduramadı. 4 haftadır ligde galip gelemeyen Roma, 58 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11’de başladığı müsabakada 71. dakikaya kadar forma giydi ve yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik ise kart cezalısı olduğu için bu maçın kadrosunda yer almadı.

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