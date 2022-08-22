Roma ikide iki yaptı!

Serie A'nın 2. haftasında Roma, sahasında Cremonese'yi 1-0 ile geçti.

Jose Mourinho'nun öğrencileri galibiyeti 65'te Chris Smalling'in attığı golle elde etti.

Diğer yandan milli futbolcumuz Zeki Çelik oyuna 86. dakikada dahil oldu.

Roma, Serie A'ya 2'de 2 ile başladı.