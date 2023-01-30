"Ana kayayı 15 metre delmişler ve yamaçlardan o döneme ait mimari yöntemle Çınarcık'ın Üçreisler bölgesine kadar su kemerleri yapılmış. 13 kilometreye tekabül ediyor. Bu kanaldan İstanbul'a su taşınmış. Dolayısıyla buranın tarihi bir değeri olduğunu tespit ettik ve akademisyenlerin de tespitiyle turizme kazandırılması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. İlk rölöve ve restorasyon çalışmaları 550 metrelik alanda olacak. Bu 550 metre üç etap halinde olacak. Birinci etabın temizleme çalışması bitti. Ardından ikinci etap ve suyun merkezi olan bölge üçüncü etabı da tamamladıktan sonra kalan kısmı da ileriki yıllarda talep, bütçe ve ihtiyaca göre turizme kazandırmak için çalışacağız."