13 kilometrelik kanalın ilk etapta yapılacak 550 metrelik kısmının tamamlanmasının ardından ziyaretçilere açılması planlanırken, çevresine kurulacak tesislerden de faydalanması sağlanacak. Yüksekliği 2, genişliği 1 metre olan ve moloz taştan kireç harcı kullanılarak inşa edilen yapıdaki çalışmaları yerinde inceleyen Teşvikiye Belediye Başkanı Mustafa Nurten, ekiplere yapılacak restorasyon ve rölöve çalışmalarına hazır hale getirilmesi talimatını verdi. Nurten, göreve geldikten kısa süre sonra meclisten su kanalının turizme kazandırılması amacıyla karar aldıklarını hatırlattı. Akademisyenler ve arkeologların yaptığı incelemede su sisteminin Roma, Doğu Roma (Bizans) döneminden kaldığını belirten Nurten şunları kaydetti: