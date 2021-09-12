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Haberler Gündem Son dakika: Roma dönemi kaya mezarları talan edildi - Kayseri haberleri

Roma dönemi kaya mezarlarına defineci talanı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Doğu Roma İmparatorluğu'ndan kalma kayadan oyma mezarlar, defineciler tarafından tahrip edildi. Kaya mezarların kapakları çalındı, içleri boşaltıldı

12.09.2021 - 12:57 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Roma dönemi kaya mezarları talan edildi - Kayseri haberleri
Roma dönemi kaya mezarlarında talan
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DHA

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Büget Mahallesi'nde, Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma 2 bin yıllık kaya mezarlar yer alıyor. Özel olarak inşa edilen kaya mezarlar geçen süreçte defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler, kaya mezarların kapaklarını çalarak, içini tamamen boşalttı. Mezarlardan geriye kaya parçası kaldı.

'TAHRİP ETMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Büget Mahallesi Muhtarı Haydar Oyardı, "Burada geçmişte Romalılar yaşamış. Tabi tam tarih yazmadığı için mezarları bulunanların kimlere ait olduğunu bilmiyoruz. Mezarları burada. Mezarlar tahrip olmuş. Kayanın üzerine kazılmış kapaklı mezarlar bulunuyor. Bu mezara cesetler konulduktan sonra üzeri kapakla kapatılıyormuş. Fakat tahrip olmuş. Kapakları da götürmüşler. Mezarlar boş kalmış. Yani mezarların içinde bir şey kalmamış. Defineciler burayı tahrip etmeye devam ediyorlar" diye konuştu.

'TURİZME KAZANDIRILMALI'

Bölgede kaya mezarların dışında mağaraların da olduğunu söyleyen Oyardı, "Buranın turizme kazandırılması için yetkililerden yardım istiyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Buraların temizliğini yaptıralım istiyoruz. Ziyaretçiler buraya gelip, rahatlıklar görsünler. Burada ne olduğunu herkes bilsin" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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