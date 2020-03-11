Roma'da yaşayan Türk doktor, Kovid-19'la ilgili İtalya'daki acil durumu değerlendirdi - ROMA

AA

İtalya'da çeşitli sağlık kuruluşlarında iç hastalıkları ve nadir kan hastalıkları uzmanı olarak çalışan Pasin, ülkede Kovid-19'la alakalı acil durumu ve alınan önlemleri AA muhabirine değerlendirdi.Pasin, İtalyan hükümeti ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yeterince hızlı hareket ettiğini düşündüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Belki başlangıçta beklenmedik gelişmeler oldu ve bizi çok şaşırttı ama işin ciddiyeti anlaşılmaya başlar başlamaz gerekli önlemler alındı. Ama sayı o kadar büyük hızla artıyor ki bunlar yoğun bakım ünitelerinde tedavi görmesi gereken hastalar. Yoğun bakım ünitesinde de yetersizlik başladı. Ben buna da İtalyanların iyi cevap verdiklerini düşünüyorum. Belki, günlük hayat içerisinde sıradan insanlar işin ciddiyetini çok iyi kavramadılar ve hastalığın daha çok yayılmasına sebep verdiler."

-"Sonuçlar şaşırtmıyor"

İtalya’da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun yaşlı olduğuna dikkati çeken Pasin, "İtalya, dünya üzerinde 100 yaşın üstünde en çok bireyin yaşadığı ülkelerden bir tanesi. Tabii, insanların ileri yaşlara gençler gibi ulaşması çok kolay değil. Yaş ilerledikçe yaşa bağlı olan ya da olmayan patolojiler de artıyor." dedi.

Doktor Pasin, şunları söyledi:"Şu anda İtalya’da ölüm oranlarının büyük çoğunluğu bugün itibariyle yüzde 92 olarak 60-90 üzeri bireyler ki, bunun da yüzde 45’i 80 üstü olarak verildi. Yüzde 14, 90 yaş üzeri. 50-59 yüzde 2. Daha küçük hiçbir hasta yok. Yaşlı bireyler için daha öldürücü. Çünkü baktığınız zaman bu bireylerin en az 2 veya 3 komorbiditesi, buna eşlik eden hastalıkları olduğunu görüyoruz. Bunların başında da kalp hastalıkları geliyor. Zaten dünyada ölümlerde birinci sırada. Kanser, diyabet, bedeni zayıflatan ve enfeksiyonlara dirençsiz kılan hastalıklar bunlar. Onun için de sonuçlar beklentilerimizle paralel, çok şaşırtan sonuçlar değil."

- "Alınan tedbirleri çok doğru ve çok yeterli buluyorum"

Mehtap Pasin, geçen hafta sonu ülkenin kuzeyindeki Lombariya bölgesinin karantinaya alınacağı haberi ve sonrasında insanların bölgeden panik halinde kaçmasına ilişkin, "Hiç yaşanmaması gerekirdi. Kuzeyden en son kaçışla beraber tabii ki virüsün daha az olan bölgelere gidişi çoğaldı. Biz bunun sonuçlarını 14 gün içerisinde görmeye başlayacağız. Ama şu anda Roma ve güney bölgeler, kuzeye göre daha iyi durumda diyebilirim. Şimdilik bu konuda bir tahmin yapmak için biraz erken ama bundan sonra şehirler arası gidişler çok sıkı bir kontrol altına alındığı için bundan sonra yayılımın azalmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirlere katıldığını belirten Doktor Pasin, "Çalışmadığımız saatlerde evimizde oturacağız, şehir de değiştirmeyeceğiz çünkü ben iyiyim demekle bitmiyor. Çünkü birçok sağlıklı birey, virüsü taşıdığının farkında bile olmadan virüsün yayılmasına neden oluyor ve zayıf bireylerin, ikinci patolojiler olarak zayıf olan bireylerin hastalanmalarına ve ölümlerine yol açıyor." diye konuştu.

- İtalya yeni test geliştirdi

İtalya’da alınan tedbirlerle hastanelerin görev dağılımı yaptığını dile getiren Pasin, "Acil servislere gereksiz başvuruyu ve kontaminasyonu azaltmak için zaten İtalya'da 24 saat nöbetçi doktor uygulaması vardır. Bu uygulama güçlendirildi. Bireyler, ateşleri varsa, boğazları ağrıyorsa, influenza ile ilgili herhangi bir semptomları varsa bu nöbetçi doktorlara başvurup, evde hizmet alacaklar. Hastaneye gelip buraların işini artırmayacaklar. Hastanelerin kontaminasyonuna engel olacak böylece. Buna rağmen hastaneye başvuran olursa doğrudan doğruya hastanenin içerisinde değil, bahçelere kurulan ilk muayene çadırında testleri yapılıyor." dedi.

İtalya'nın 1 saat içinde Kovid-19’un varlığını tespit etmeye yarayan bir test geliştirdiği bilgisini de veren Pasin, "Bu test, (Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi) Food and Drug Administration'da sertifika almayı bekliyor. Bu ayın sonunda bu testin hazır olabileceği söylendi. Bu şu demek: Acil servise gelen bir hastada bir saat içerisinde gitmesi gereken bölüme doğrudan doğruya yönlendirilebilecek. Biz şimdi çok alarm halindeyiz ama her ateş de koronavirüse bağlı değil." ifadesini kullandı.

- İtalya'daki Türk vatandaşlarına öneriler

Sadece bu durum itibarıyla değil, gereksiz seyahatlerin azaltılması gerektiğini düşündüğünü belirten Pasin, "Globalleşme yüzünden birçok hastalık orijin olmayan bölgelere taşınıyor. Biz bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Buradaki Türk vatandaşlarına benim şöyle bir önerim var:

Sevdiklerimizin yanına ulaşmak istiyoruz ya da sevdiklerimizi güvene almak ya da hastalığın görülmediği yere götürmek istiyoruz ama şu an seyahat için uygun bir zaman değil." şeklinde konuştu.Yetkililerin açıkladığı önlemlere uyulmasını isteyen Pasin, şunları kaydetti:"Gereksiz yere insanlara yakın temasta bulunmaktan kaçının. Söylenen önlemleri yerine getirin ve çok sakin olun. Şu anda ekstradan korkmak için, paniğe kapılmak için bir sebep yok. Bu hafta içinde hastalığın zirve yapmasını bekliyorduk. Önümüzdeki haftadan itibaren umarım azalma göreceğiz. Daha tabii bu virüsü çok iyi tanımıyoruz. Bizi şaşırtabilir. Umarım iyi haberler de almaya başlayacağız. Ama İtalya şu anda çok iyi bir mücadele veriyor. Yapılması gereken her şeyin yapıldığını düşünüyorum."