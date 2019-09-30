Roma'da turistlere 'iki tabak makarna ve su için 2700 TL hesap'

30 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İtalya'nın başkenti Roma'da iki turiste iddiaya göre iki tabak makarna ve bir su için yaklaşık 430 euro hesap çıkaran restorana tepkiler büyüyor. Restoran cezalandırılabilir.
4 Eylül'de Roma'nın merkezindeki Antico Caffe di Marte'de öğle yemeği yiyen iki Japon turist, kendilerine çıkarılan 429,80 euro'luk (yaklaşık 2700 TL) faturayı internette yayımladı. Faturada 349,80 euro hesap ve 80 euro bahşiş yazdığı görülüyor.
Turistler, bu hesabın iki tabak deniz ürünlü makarna ve su için çıkarıldığını iddia ediyor.
İnternette yapılan yorumlardan, daha ziyade yabancı turistlerin gittiği ve yemek kalitesi üstün olmayan bir restoran olduğu anlaşılan Antico Caffe di Marte, bu yüklü hesap sonrası sosyal medyada tepki yağmuruyla karşılaştı.
Özellikle İtalyanlar restoranı, "İtalya'nın adını kötüye çıkardığı" ve önemli bir geçim kaynağı olan turizme zarar verebileceği gerekçesiyle eleştirdi.
https://twitter.com/FiorellaMannoia/status/1177616584396955653
Sosyal medyada tepki gösterenlerin arasında yer alan Şarkıcı Fiorella Mannoia da, " 'Roma'da iki tabak spaghetti için Japon turistlere 430 euro hesap' Sevgili açgözlü ve doyumsuz tüccarlar, ülkemizin geçim kaynağı bu, turizmde bu şekilde dolandırıcılık yapmak intihardır" dedi.
Bazı sosyal medya kullanıcıları da restoranın adına (Antico Caffe di Marte - Eski Mars Kafesi) atıfla, "Mars değil, Roma", "Restoran işletmecilerini Mars'a gönderelim" gibi yorumlar yaptı.
İtalyan basınına göre restoranın sahibi ise "Bizde fiyatlar şeffaftır. Makarnalarımız maksimum 16 euro, bu hesap için taze balık yemiş olmalılar" dedi. Ancak bu açıklama da eleştirileri dindirmedi, sıradan bir restoranda bu hesap için kaç kilo balık yemiş olabilirler soruları soruldu.
Tüketici hakları derneği Codacons da bir açıklama yaparak, iddianın doğru olduğunun tespit edilmesi halinde, restoran için lisans iptali de dahil sert cezalar verilmesini istedi.
Codacons Başkanı Carlo Rienzi, "Bu gibi olaylar, 2 turistin ödediği 430 euro'dan çok daha yüksek ekonomik zarara yol açar. Roma'nın zaten birçok sorun yüzünden kritik durumda olan imajı dünyanın gözünde daha da hasar alır. Bunun da turizme ve dürüst işletmecilere doğrudan etkisi olur" dedi.
Öte yandan Roma merkezli Il Messaggero gazetesi, söz konusu restoranın başka bir sebeple geçici olarak kapatıldığını yazdı.
Gazetenin haberine göre restoranın, kendisine tanınan alanın dışına masa koyduğu belirlendi ve kamu alanını işgal ettiği gerekçesiyle 5 günlüğüne kapatıldı.
Il Messaggero, restoranda şişirilmiş faturalarla ilgili de incelemelerin yapıldığını ve yalnızca 80 euro'luk bahşiş için 1000 Euro kadar ceza kesilebileceğini, toplam cezanın 4-5 bin euro'ya varabileceğini yazdı.
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