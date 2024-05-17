Roma'da Mussolini için özel yapılan sığınaklar ziyarete açıldı

Yerin altından binanın dışına doğru uzanan bu tünellerin "gerçek sığınak" olarak hazırlandığını belirten Agati, "Biri halihazırda var olan, kısmen sığınağa dönüştürülerek yapılan bir yer oysa diğeri özel oluşturulan ve binanın dışına çıkış sağlayan gerçek bir sığınak." ifadelerini kullandı.

Agati, ikinci sığınağın betonarme silindirlerle kapatılabildiğini ve su geçirmez şekilde tasarlandığını ancak inşasının bahçedeki bazı arkeolojik kalıntılar nedeniyle o dönem yavaş ilerlediğini anlattı.