Roma'da kent merkezine girmesi yasaklanan turist otobüslerinden işgal eylemi

Dünyanın en turistik kentlerinden biri olan İtalya'nın başkenti Roma'da belediyenin turist otobüslerinin kent merkezine girişini yasaklama kararı sonrası otobüs şoförleri en işlek meydanlardan Venedik Meydanı'nı işgal etti.

Roma belediyesi, kent merkezinde trafik yoğunluğuna, hava ve gürültü kirliliğine yol açmalarının yanı sıra tarihi ve arkeolojik mirasa da zararlı oldukları gerekçesiyle turist otobüslerinin kent merkezine girişini Ocak 2019'dan itibaren yasaklama kararı aldı.

1 Ocak 2019'da uygulanmaya başlayacak yeni düzenlemeyle Roma'nın en çok turist çeken mekanlarının içinde yer aldığı bir "merkez bölge" (Area C) oluşturularak bu bölgeye büyük tur otobüslerinin girişi kısıtlanacak.

Yeni düzenlemeyle yalnızca öğrenci gruplarını ya da merkezdeki büyük otellerin müşterilerini taşıyan 60 otobüsün bu merkez bölgeye girişine izin verilecek.

Bu otobüslerin kent merkezine giriş için alması gereken izinlerin ücretleri de artırılacak.

Tur operatörleri ve sendikaların bu karara itirazı ise geçen hafta mahkeme tarafından reddedildi.

Roma Belediye Başkanı Virginia Raggi mahkeme kararını sosyal medya üzerinden "Sonunda başardık: Turistik otobüsler tarihi kent merkezinin dışında kalacak… Radikal bir değişim, vatandaşlar için bir zafer" mesajıyla kutladı.

Yılbaşından itibaren kent merkezine girmeleri yasaklanan turist otobüsleri şoförleri ise bu kararın çok sayıda işten çıkarmaya yol açacağı gerekçesiyle bugün Roma'nın merkezinde bir protesto gösterisi düzenledi.

Sabah 05.00 civarında başlayan eylemde, kentin en merkezi ve işlek meydanlarından Venedik Meydanı yaklaşık 7 saat boyunca 200 kadar turist otobüsü tarafından işgal edildi.

İşgal eylemi nedeniyle Venedik Meydanı ve çevresindeki caddelerde trafik felç oldu.

Otobüs şoförleri, 5 Yıldız Hareketi'nden olan belediye başkanını protesto için 5 Yıldız bayrağını yaktı ve "Satılık: Otobüs ve şoför. Bilgi için Belediye Başkanı Raggi'ye başvurun" yazılı pankartlar taşıdı.