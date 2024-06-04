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        Haberler Yaşam Roma'da 'Dualı Gömlekler' sergisi açıldı

        Roma'da 'Dualı Gömlekler' sergisi açıldı

        İtalya'nın başkenti Roma'da Osmanlı padişahlarının savaşlarda galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği dualı gömleklerin birebir ölçüsünde hazırlanan eserlerden oluşan 'Dualı Gömlekler' sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 09:49 Güncelleme: 04.06.2024 - 09:49
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          Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Roma Türk Kültür Merkezi'ndeki sergide hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu, tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu ve 13 kişilik çalışma ekibi tarafından hazırlanan 30 eser, Türk ve İtalyan sanatseverlerle buluştu.

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          Serginin açılışında konuşan YEE Roma Türk Kültür Merkezi Müdürü Zafer Kıyıcı, Osmanlı padişahlarının giydiği dualı gömlekleri Japonya, Almanya, Arnavutluk'un ardından Roma’daki sanatseverlerle buluşturmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, sanatçılar Ayşe ve Dr. Mehmet Vanlıoğlu’na teşekkür etti.

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          Serginin açılışına Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Ayça Sarıtekin başta olmak üzere Türk kültürüne ilgi duyan İtalyan konuklar ve Roma'da öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.

        • 4

          "BİRÇOK ÜLKEDE VE TÜRKİYE'DE BİRÇOK İLDE SERGİLERİMİZ OLDU, ÇOK İLGİ GÖRDÜ"

          Serginin açılışından önce konuşan tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu, "Padişahlarımızın zırhlarının içine giydikleri ve üzerinde dualar yazılı ve bezemeler olan gömleklerin biz replikalarını yaparak tarihi bir aktarım yapmak istedik. Birçok ülkede ve Türkiye'de birçok ilde sergilerimiz oldu, çok ilgi gördü. Şimdi de Roma'ya geldik" dedi.

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          Roma’nın Osmanlı tarihi açısından önemine işaret eden Vanlıoğlu, "Tabii tarihi bir bağlantı olunca bizi daha çok duygulandırıyor. Mesela şurada Cem Sultan'ın gömleği var. Cem Sultan'ın burada tutuklu kaldığını ve tutulduğunu biliyoruz. Onun gömleği hiçbir zaman sahibine ulaşamamış bir gömlek. Böyle tarihi bağlantılar olduğu zaman da bizi tabii ki çok heyecanlandırıyor" diye konuştu.

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          Ayşe Vanlıoğlu, sergide Cem Sultan için sevdikleri tarafından yapılan gömleğin replikasının bulunduğunu ve hiçbir zaman kendisine ulaştırılamadığı için yakasının kapalı olduğunu söyledi. Dualı Gömlekler Projesi'nin mimarlarından hattat Dr. Mehmet Vanlıoğlu da serginin üzerinde 10 yıldır çalıştıklarını belirterek, "Gençlere ecdadımızın kültürünü aktarmaktan çok mutlu oluyoruz" dedi.

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