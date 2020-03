AA

Roma Büyükelçisi Esenli'den İtalya'daki vatandaşlara "paniğe kapılmayın" çağrısı - ROMA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli'nin açıklamaları

Roma Büyükelçisi Esenli'den İtalya'daki vatandaşlara "paniğe kapılmayın" çağrısı:- "Şu ana kadar herhangi bir vatandaşın Kovid-19 şüphesiyle yerel makamlara başvurduğuna dair bize bilgi gelmedi"- "Paniğe kapılmalarını gerektirecek bir durum yok. Önemli olan bireysel tedbirlerini almaları. Öncelikli olan mümkün olduğu kadar kalabalık alanlarda bulunmamaları, bireysel hijyene çok dikkat etmeleri"- "(Türkiye'nin İtalya'ya uçuşları durdurması) Her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar bağlamında bence kendi durumuna bakarak tedbir alması son derece doğal" Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, şimdiye kadar İtalya'daki Türk vatandaşları arasından yerel makamlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle başvuru olduğuna dair kendilerine bilgi ulaşmadığını belirterek paniğe kapılmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını bildirdi.Esenli, Kovid-19 nedeniyle ölü sayısının 79'a, vaka sayısının da 2 bin 263'e yükseldiği İtalya'da yaşayan Türklerin durumu ve Türkiye'nin İtalya'ya yönelik uçuşları bir süreliğine durdurma kararını, AA muhabirine değerlendirdi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve İtalyan makamlarının açıklamalarını dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Esenli, şöyle konuştu:"Öncellikle vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; paniğe kapılmamaları gerekiyor çünkü paniğe kapılmalarını gerektirecek bir durum yok. Önemli olan bireysel tedbirlerini almaları. Şayet kendilerinde bir şey hissederlerse bunu öncelikle evde geçirmeye çalışmaları ve İtalyan makamlarının verdiği 112 acil telefon numarasını arayarak, hizmeti kendi bulundukları mekanda almaya çalışmaları. İtalya'da da oldukça büyük sayıda kontrol mekanizması oturmuş vaziyette ve ümit ediyoruz bunu kısa sürede aşabileceğiz."Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği konsolosluk şubesinin 12 bin, kuzeydeki Milano Başkonsolosluğunun da yaklaşık 38 bin vatandaştan sorumlu olduğunu anımsatan Büyükelçi Esenli, "Vatandaşlarımız bizimle temaslarını kaybetmesinler. İki bölgede de yoğun şekilde öğrencilerimiz var. Kimisi Erasmus programıyla gelmiş. Onlar da bizimle temas halinde. Kendilerine çeşitli tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı."Şu ana kadar herhangi bir vatandaşın Kovid-19 şüphesiyle yerel makamlara başvurduğuna dair bize bilgi gelmedi" diyen Esenli, bunu "iyi bir haber" olarak değerlendirdi.Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan ve salgın özelinde yerel makamların uyarılarına harfiyen uymaları çağrısı yapan Esenli, şunları kaydetti:"Burada öncelikli olan mümkün olduğu kadar kalabalık alanlarda bulunmamaları, bireysel hijyene çok dikkat etmeleri. Tabii panik kavramının insan üstündeki etkisini düşünmek lazım. Doktorların hep söylediği o; panik ister istemez stresi artırıyor ve savunma mekanizmasını zayıflatıyor. Bağışıklık zayıflayınca da hastalığa yakalanma ihtimali yükseliyor."Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli, İtalya'da bu dönem mevsim nedeniyle soğuk algınlığı vakalarında da artış olduğunun altını çizerek, en ufak rahatsızlığı "virüse yakalandım" şeklinde değerlendirmemekte fayda olduğunu söyledi.- "Türkiye'nin tedbir alması son derece doğal"Esenli, Türkiye'nin İtalya'ya yönelik yolcu taşımacılığını geçici süre durdurması hakkında da şu değerlendirmelerde bulundu:"İtalya, Avrupa kıtasında çok stratejik bir ülke. Türkiye de Avrupa'da aynı şekilde stratejik bir ülke konumunda. Bu nedenle her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunlar bağlamında bence kendi durumuna bakarak tedbir alması son derece doğal. Komşularımızda yaşanan bu sıkıntıyı göz önüne alarak, muhtelif tedbirler aldık. Bu tedbirleri iki boyutlu düşünmek lazım. Hem tabiatıyla kendi vatandaşımızı düşünüyoruz hem de virüsün yayılmamasını sağlayarak, diğer dünya vatandaşlarına da hizmet etmiş oluyoruz. Hadiseye böyle bakmakta yarar olduğunu düşünüyorum."İtalya'dan bu tür tedbirlere yönelik tepkilere de değinen Esenli, bu önlemlerin Amerika'dan Avrupa'ya dek uzandığını hatta İtalya içinde bile belli kısıtlamaların getirildiğini hatırlattı.Büyükelçi Esenli, İtalya'nın Türkiye için stratejik ve önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:"Her türlü iş birliğine her zaman açığız. Hem Türkiye'deki İtalyan vatandaşlarının İtalya'ya dönüşleri, hem Türkiye'den buraya gelenlerin tekrar memlekete dönüşleriyle ilgili gerekli desteği veriyoruz. Bu bağlamda, dün 500'e yakın telefon aldık. Ben de bir kısmına yanıt veriyorum. Takdir edersiniz ki mevcut personelimizle bu kadar yoğun bir telefon akışına cevap vermek kolay değil ama dört elle, bütün arkadaşlarımızla birlikte olabildiğince kapsamlı bilgiler vererek, vatandaşlarımızı rahatlatmaya çalışıyoruz ve bir sonraki aşamada neler yapmaları gerektiğini etraflıca anlatıyoruz."