Roma Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu

Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya, yarı final müsabakalarıyla devam edildi.
Erkeklerde dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, Norveçli Casper Ruud'u 2 saati aşan mücadele sonucunda 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.
Roma'da daha önce 4 kez mutlu sona ulaşan ve 5. şampiyonluğunu hedefleyen Djokovic, yarınki finalde turnuvanın 8 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman ile karşılaşacak.
Çeyrek finalde 2 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal'ı eleyerek sürpriz yapan Schwartzman da yarı finalde 12 numaralı seribaşı Kanadalı Denis Shapovalov'u 3 saatlik mücadelenin ardından 6-4, 5-7 ve 7-6(4)'lük setlerle 2-1 yenerek, finalde Djokovic’in rakibi oldu.
-Tek kadınlar finali: Halep-Pliskova
Tek kadınlarda ise turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 9 numaralı seribaşı İspanyol Garbine Muguruza'yı 6-3, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 yendi.
Bu turnuvada son 4 yılda 3. kez finale yükselen ve önceki iki finalini kaybeden Halep'in bu yılki rakibi ise turnuvanın son şampiyonu turnuvanın 2 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova oldu.
Pliskova, yarı finalin diğer ayağında vatandaşı Marketa Vondrousova ile karşılaştı. Pliskova, maçı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanarak, finale yükseldi.
Bu arada, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanan bu yılki Roma Açık'ın yarı final maçları bir ilke sahne oldu. İtalyan hükümetinin hafta içinde spor müsabakalarında sosyal mesafe şartlarına uyulmak kaydıyla bin kadar seyirciye izin vermesinin ardından Roma Açık'ta yarı final maçlarını tribüne alınan bin seyirci de izledi.
Teniste sezonun ikinci büyük "grand-slam"i olan Fransa Açık öncesi toprak kortta son hazırlık olma özelliği taşıyan Roma Açık, bugün oynanacak final maçlarıyla tamamlanacak.
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