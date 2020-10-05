Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusuyla 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Roma'nın Smalling için Manchester United'a 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

İtalyan ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Smalling, 3 gol kaydetti.