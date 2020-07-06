Rolü için tüm gösüne kalıcı dövme yaptırdı

Göbeğinin üstüne filmde canlandırdığı mafya üyesi 'Creeper'ın adını yazdıran Shia LaBeouf için filmin yönetmeni Ayer, "Çalıştığım en iyi oyunculardan biri... Fiziken ve ruhen kendisini role adıyor. Rol için tüm göğsüne dövme yaptırdı. Daha önce kendisini role böyle adaya birini görmedim" diyor.