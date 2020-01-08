08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İngilizlerin lüks otomobil markası Rolls-Royce, 2019 yılında kendi satış rekorunu kırdığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl yüzde 25 artarak 5 bin 152'ye yükselen satış adeti, şirketin 116 yıllık tarihindeki rekor seviye oldu.
Rolls-Royce Motor Cars CEO'su Torsten Müller-Ötvös, "Geçen yıl Cullinan SUV için dünya çapında aldığımız talep bu başarıyı sağladı ve 2020'de istikrar kazanması bekleniyor" dedi.
BMW bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rolls Royce'un toplam satışlarında en büyük pazarın Kuzey Amerika olduğu bildirildi. Kuzey Amerika pazarını Çin ve Avrupa'nın takip ettiği açıklandı.
Dünyada en çok Rolls Royce satılan ülkeler arasında ise Singapur, Avustralya, Katar ve Japonya'nın yer aldığı kaydedildi.
Markanın en çok satılan modeli Phantom olurken, onu Dawn ve Wraith modelleri takip ediyor. Şirketin ilk SUV modeli Cullinan'ın ise en hızlı satılan yeni Rolls-Royce modeli haline geldiği belirtiliyor.
Rolls-Royce'un Türkiye'deki satış rakamları hakkında bir bilgi paylaşılmış değil. Fakat, 2019'da daralan pazarda markanın satışlarında artış yaşandığı belirtiliyor.
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