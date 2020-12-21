İngiliz lüks otomobil üreticisi Rolls-Royce, Ghost modelinin yeni neslini Türkiye yolları ile buluşturmaya hazırlanıyor. Markanın tasarım şefi Felix Kilbertus, otomobilin Aralık ayı içerisinde Türkiye'de satışa sunulacağını belirtti.
Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Kilbertus, İngiliz üreticinin pandemi döneminde çalışmalarını aksamadan sürdürdüğünü kaydederek, "Her şeye rağmen, beklentilerimizin üstüne çıkarak başarılı bir yıl geçirdik. Gelecek modeller üzerinde çalışmalarımız aksamadan devam ediyor" dedi.
Otomotiv sektöründe son dönemin yükselen trendi haline gelen elektrikli araçlara Rolls-Royce'un kayıtsız kalamayacağını da aktaran Kilbertus, "Biz de geleceği elektrikli otomobillerde görüyoruz. Aslında, elektrikli araçlar marka felsefemiz ile uyuşuyor. Kurulduğumuz günden beri güçlü ve kabin içinde mutlak sessiz otomobiller üretmeyi hedefliyor. Bu misyonumuz kapsamında, uygun teknolojilerin geliştirilmesini bekliyoruz. Hibrit gibi ara çözümlere ilgimiz yok, beklediğimiz teknoloji hazır olduğunda yüzde yüz elektrikli araçlara geçeceğiz" bilgilerini paylaştı.
Rolls-Royce'un dünyada en çok ABD, Çin ve İngiltere'de tercih edildiği, Türkiye'nin ise kendi bölgesinde marka açısından önemli bir konumda olduğunu öğrendik. Marka yetkilileri, 2020'de Türkiye'de satılan Rolls-Royce adedine yönelik rakam paylaşmazken, satışların pandemide azalmadığını ve geçen yıl ile benzer seviyede gerçekleştiğini bildirdi.
YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜLÜYOR
İngiliz üreticinin gelecek planları ile ilgili de aldığımız bilgilere göre, Rolls-Royce'un SUV modeli Cullinan, markanın Türkiye'de en çok satılan otomobili unvanına erişmiş durumda. Markanın, bu modelin altında yeni bir SUV model üretmeyi planlamadığı da verilen bilgiler arasında.
Öte yandan, Ghost modeli ile Rolls-Royce'un müşteri profilinin gençleştiği de aktarılırken, markayı tercih edenlerin satın aldıkları otomobilleri uzun yıllar boyunca kullandıkları belirtildi.
Müşterileri gözünde İngiliz markanın araçlarının bir yatırım aracı olarak görüldüğü kaydedilirken, mevcut müşterilerin genelde ikinci Rolls-Royce için de bayilerin kapısını çaldıkları bilgisi paylaşıldı.
İçinde bulunduğumuz hafta satışa sunulması beklenen yeni Ghost'un vergisiz fiyatı 250 bin pound olarak açıklanırken, ÖTV ve KDV gibi vergiler sonrasında ise aracın satış fiyatı 9 milyon 700 bin TL'yi aşıyor.
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