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        Haberler Müzik 'Rolling Stones' yıllar sonra yeni albümle dönüyor - Magazin haberleri

        'Rolling Stones' yıllar sonra yeni albümle dönüyor

        'Rolling Stones', ağustos ayı sonunda yerel bir gazete ilanıyla ilk sinyalini verdikleri yeni albümünün ilk şarkısını bir etkinlikte paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 08:28 Güncelleme: 07.09.2023 - 08:28
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        • 1

          Gazete ilanı, 'Rolling Stones' adlı grubun yeni albümünün reklam kampanyasının sadece bir parçasıydı. İlanda müşterilerin fiyat teklifi almak için arayabilecekleri bir telefon numarası da mevcuttu.

          BBC Türkçe'nin aktardığına göre; 'Hackney Diamonds' adını taşıyan albüm, 'Rolling Stones'un 2005'ten bu yana yayımlanan ilk orijinal stüdyo albümü olacak.

        • 2

          İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusundaki Hackney bölgesinde yapılan etkinlik, grubun YouTube sayfasından da canlı olarak yayımlandı. Etkinlik, talk show sunucusu Jimmy Fallon tarafından sunuldu.

          Grup, 'Hackney Diamonds' albümünün 12 şarkıdan oluşacağını ve tamamının ekim ayında çıkacağını açıkladı. Aynı zamanda albümün bir parçası olan 'Angry' (Öfke) dinleyicisiyle buluştu.

          Grubun solisti Mick Jagger, albümün müzikal anlayışının single'ın adı gibi 'öfkeli' olduğunu söyledi. Aynı zamanda albümün aşk şarkıları içerip 'eklektik' birçok müzik türünün karışımı olacağını ifade etti.

        • 3

          "ONUN ONAYI OLMASAYDI ÇOK DAHA ZOR OLURDU"

          Gitarist Richards, etkinlikte grubun çok eskilerden tanıdığı ve bu yaz turne sırasında Watts'ın koltuğunu dolduran davulcu Steve Jordan’ın albümde yer alacağını açıkladı. Richards, "Charlie'nin onayı olmasaydı çok daha zor olurdu" dedi.

        • 4

          Mick Jagger ise etkinlik esnasında bir hayranın, “Mick (Jagger) ve Keith (Richards), siz benden ve karımdan daha uzun süredir birliktesiniz. Bunun sırrı nedir?" şeklindeki sorusuna, “Çok konuşmayarak” diyerek yanıtladı.

          Eski bir doğu Londra argosu olan 'Hackney Diamonds', özellikle soygun sırasında kırılan pencerelerin camlarını tarif etmek için kullanılıyor.

        • 5

          "PANDEMİ ALBÜMÜ GECİKTİRDİ"

          Gitarist Richards, Ekim 2021’de, “Charlie Watts'ın son şarkısını duymadınız" diyerek bu kayıtların yeni albümde kullanılacağına dair ipucu vermişti.

          Richards, “Eğer her şey kapatılmamış olsaydı, bu lanet şeyi bitirebilirdik" diyerek Covid-19 pandemisinin albümü geciktirdiğini ifade etmişti.

          Fotoğraflar: AP

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