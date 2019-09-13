Oyunculuk, ne kadar zor olabilir? Çoğumuz muhtemelen biraz şans ve ezber yeteneğiyle bir rolde kolayca oynanabileceğini düşünürüz. Ancak oyunculuk, inanılmaz derecede beceri ve özveri gerektiren bir iştir. Makyaj yapmanın ya da sahte bıyık takmanın daha da ötesinde...