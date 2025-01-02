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        Haberler Gündem Rojin Kabaiş'in babası “adalet” çağrısında bulundu

        Diyarbakır'da üniversite öğrencileri ve Rojin Kabaiş'in babası “adalet” çağrısında bulundu

        Van Gölü'nde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve üniversite öğrencileri, Diyarbakır'da yaptıkları açıklama ile olayın aydınlatılmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 22:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 22:43
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        Rojin Kabaiş'in babası "adalet" çağrısında bulundu
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        Kabaiş ailesi, Mavi Kelebekler Kulübü üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, daha sonra yakalarına Rojin'in fotoğrafını takarak açıklama için toplandı. Kulüp adına gazetecilere açıklamada bulunan Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan, 27 Eylül 2024 tarihinde öğrencinin kaybolma serüveni ve 15 Ekim 2024 tarihinde bulunmasıyla beraber o acıya ortak olmak amaçlı toplandıklarını söyledi.

        Halkın, öğrencilerin ve tüm kamu kuruluşlarının desteğiyle faillerin tez zamanda ortaya çıkarılmasını temenni ettiklerini dile getiren Altunhan, “Katil ya da katillerin adaletin önüne çıkartılarak gönüllerin bir nebze de olsa ferahlaması, aydınlık yarınlarımıza güven ve huzurun mihenk taşı olacaktır. Adaletin keskin kılıcı masum insanlara güven vermeli, suçlulara da korku salmalıdır ve bu bir elzemdir” diye konuştu.

        Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ise, çok duygulandığını, ilk günkü gibi bir acı yaşadığını ifade etti. Rojin'in hayatını ve okulunu sevdiğini dile getiren Kabaiş, “Okulunu severek üniversiteye gitti. Benim için çok büyük bir acı, unutulmaz bir şey. Rojin intihar etmedi. Öyle söylemesinler, kesinlikle intihar etmedi. Rojin'i katlettiler, darp ettiler. Boğazım düğümleniyor, konuşamıyorum. İntihar süsü verdiler, intihar edecek hiçbir durum da ortada yoktur” şeklinde konuştu.

        Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cesedi bulunan Rojin Kabaiş (21), memleketi Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

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