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        Haberler Bilgi Yaşam Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin’e ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu?

        Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu?

        Van'da kaybolan Rojin Kabaiş'in bulunup bulunmadığına ilişkin son dakika haberler takip ediliyor. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 11:27 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:27
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        • 1

          Rojin Kabaiş Van’da kayboldu. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor. Peki Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin’e ne oldu, öldü mü, yaşıyor mu? İşte, kaybolan Rojin ile ilgili son durum

        • 2

          ROJİN KABAİŞ BULUNDU MU?

          Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in kaybolmasının ardından başlatılan arama çalışmaları 7'nci gününde de devam ediyor. Van Gölü sahilinde çevik kuvvet polisleri, arama köpekleri, gölde ise jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri tekne ve botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.

        • 3

          İHA'da yer alan habere göre 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'ten bir daha haber alınamadı.

          Kameralara yansıyan görüntülere göre, yolda annesiyle görüntülü konuşan ve ardından bir büfeden alışveriş yapan genç kız, sahile ulaşarak bir süre bankta oturup gölü izledi. Kamera açısından çıkan Rojin, o andan itibaren ortadan kayboldu.

          ARAMA ÇALIŞMASI 7. GÜNDE

          Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri 7'inci günde de arama çalışmalarını sürdürdü.

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