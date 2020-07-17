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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Rojda Demirer, önceki akşam Asmalımescit'teki bir mekanda görüntülendi. Arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Demirer, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Rojda Demirer, "Arkadaşlar gelmişsiniz, beni beklediniz. Teşekkür ediyorum fakat şu anda size söyleyecek bir şeyim yok, beni mazur görün. Buyurun siz de katılın" dedi.