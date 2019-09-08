Oyuncu Rojda Demirer, önceki gün annesiyle birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde sahibi olduğu standına uğrayıp personelleriyle toplantı yapan Demirer, daha sonra annesiyle baş başa kahve içip sohbet etti.

Kendine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren Demirer, "Bildiğiniz gibi dizi daha yeni bitti. Bir süre gelen teklifleri değerlendirip, doğru projeyi bulana kadar bekleyeceğim. İnternet dizisi olursa tabii ki daha iyi olur. Kendi dükkanıma da zaman ayırmış olurum" diye konuştu.

"Kişisel olarak dijital platforma geçmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna ise Demirer, "Ben kendimi bir şeylerle kısıtlandırmayı, şartlandırmayı sevmiyorum. Aslında teklif geldi ama sıcak bakmadım. Kendi işlerimin dışında bir de YouTube kanalıma gerekli vakti ayıramam diye düşündüm. Tabi ileride ne olur bilemem" dedi.