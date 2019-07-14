Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Türkbükü'nde bulunan bir beachte görüntülenen ikili, denize girmek yerine 5 saat boyunca kitap okuyarak güneşlenmeyi tercih etti.

Bikini ile güneşlenen Demirer, gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark ettikten sonra, pareosunu üzerine giyerek panik yaptı.