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        Rögar kapağı hırsızları 177 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

        Osmaniye'de rögar kapaklarını çalan 2 şüpheli, 177 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü izlenerek yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 11:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 11:45
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        Rögar kapağı hırsızları yakalandı
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        Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Ekim'de çalınan rögar kapakları ile ilgili çalışma başlatıldı.

        177 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen polis, şüphelilerin çaldıkları rögar kapaklarını sepetli motosikletle taşıdıklarını belirledi.

        Kimlikleri belirlenen Mustafa K. ile Dilara B., suç eşyaları ve olayda kullandıkları motosiklet ile yakalandı.

        "Hırsızlık" suçundan 7 kaydı bulunan Mustafa K. ile yine aynı suçtan 3 kaydı olan Dilara B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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