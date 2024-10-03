Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Rögar bomba gibi patladı! | Son dakika haberleri

        Rögarda sıkışan gaz bomba gibi patladı!

        Kırıkkale'de rögar içerisinde meydana gelen gaz sıkışması patlamaya yol açtı. Patlama sırasında fırlayan rögar kapağı, bir araçta hasara neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 03.10.2024 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rögar bomba gibi patladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kırıkkale'de rögar içerisinde meydana gelen gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu. Fırlayan rögar kapağı, düştüğü otomobilde hasara yol açtı.

        DHA'nın haberine göre olay, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi 938'inci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki rögar, ilk belirlemelere göre gaz sıkışması nedeniyle patladı.

        İTFAİYE EKİPLE MÜDAHALE ETTİ

        Şiddetli patlama mahallede paniğe neden olurken, rögarda yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin yanı sıra elektrik ve doğalgaz şirketinin teknik ekipleri sevk edildi.

        REKLAM

        Bölgedeki doğalgaz ve elektrik kesilirken, yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Fırlayan rögar kapağı otomobilin üzerine düşerken, araçta hasar oluştu.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        Cem Garipoğlu'nun inanılmaz '3' tesadüfü! Mezarından DNA örneği alındı!
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        "Biden ve Netanyahu'nun görüşmeleri 'bağrışma' içinde geçiyor"
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        İran'ın füzeleri ne kadar etkili?
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Emeklinin 3 aylık enflasyon farkı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Eylül enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        İsrail-İran hattında tansiyon yükseldi, gözler Biden'da
        Tatsız karşılaşma
        Tatsız karşılaşma
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Eylül ayı zam şampiyonu öğrenci yurtları
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Galatasaray'ın RFS 11'i
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Körfezin kokusu sağlık sorunu!
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        Fenerbahçe, Twente deplasmanında
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        O anlar kamerada! Hırsız, ev sahibiyle karşılaştı
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Beşiktaş'ın Frankfurt 11'i!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        Vurdukları genç yaralanınca peşine düşüp öldürdüler!
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        'Dursun dede'nin ilginç vasiyeti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Avukatlık ücretlerine zam
        Avukatlık ücretlerine zam
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        "İnsülinin keşfi kadar büyük başarı"
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Çoğumuz kalbe zarar verebileceğini bilmiyoruz!
        Habertürk Anasayfa