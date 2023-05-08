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Rodrygo'nun Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atarken evi soyuldu

İspanya'da Sevilya'daki La Cartuja Stadı'nda 6 Mayıs'ta Real Madrid ve Osasuna takımları arasında oynanan Kral Kupası final maçı sırasında Real Madridli futbolcu Rodrygo Goes'in Madrid'deki evinin soyulduğu bildirildi

Giriş: 08.05.2023 - 14:42 | Güncelleme: ABONE OL
Rodrygo'nun Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atarken evi soyuldu
AA

İspanyol basınının polis kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Real Madrid'e Kral Kupası'nı getiren golleri atan Rodrygo Goes'in Madrid'in La Moraleja ilçesindeki evinin maç akşamı soyulduğu belirtildi.

Rodrygo'nun evinin olduğu sitedeki bir özel güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiği ve içeri girildiğinde bazı odalarının altüst olduğunun görüldüğü kaydedildi.

Brezilyalı futbolcunun evinden nelerin çalındığına ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı.

Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Kral Kupası finalinde Rodrygo, takımının iki golünü de atan isim olmuştu.

İspanya'da ünlü futbolcuların evlerinde hırsızlık olaylarına son yıllarda oldukça sık rastlanırken, geçen yıl Real Madridli futbolculardan Karim Benzema ve Dani Carvajal'ın da evleri soyulmuştu.

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