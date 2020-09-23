Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor... TRT Spor'un haberine göre; kanat oyuncusu Rodrigues'in menajeri Yunan ekibi Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Garry Rodrigues’in kararı bekleniyor. Rodrigues ‘tamam’ dediği an kiralık sözleşmesi feshedilecek.

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