Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Garry Rodrigues, İttifak Holding Konyaspor maçında sergilediği futbolla göz doldurdu.

Mücadele boyunca sol kanatta etkili bir performans ortaya koyan 28 yaşındaki hücum oyuncusu, attığı şık gol ve arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla dikkati çekti.

Rodrigues, 11. dakikada yaklaşık 30 metreden rakip fileleri sarsarken, Ozan Tufan'ın attığı golde de takım arkadaşına pozisyonu hazırlayan isim oldu.

Fenerbahçe formasıyla ligde daha önce Trabzonspor'a karşı gol atma başarısı gösteren Rodrigues, takımı adına 2. golünü İttifak Holding Konyaspor'a karşı buldu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Mathias Zanka da 2. golüne ulaştı. Zanka, ilk golünü MKE Ankaragücü karşısında kaydetmişti.

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 yendiği maçta bir gol, bir asistlik performans sergileyen Garry Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Galibiyetle ilgili konuşan Garry Rodrigues "Çok mutluyum, çok iyi oynadık ve kazandık. Defans olarak iyi oynadık, ileride de iyi işler yaptık. Bu şekilde devam etmeliyiz. İstediğimiz şeye ulaşmak için sahada iyi performans göstermeliyiz. Bugün, bunu yaptık" dedi.