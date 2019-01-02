Rodallega'nın şartı var!

Trabzonspor, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hugo Rodallega ile şartlar doğrultusunda sözleşme uzatmak istiyor. Bordo-Mavililer, yıllık 1.6 milyon euro kazanan 33 yaşındaki golcüye daha az bir yıllık ücretle 1 yıllık sözleşme önerdi.

Tecrübeli oyuncu ise bu teklife olumlu bakmıyor. Rodalllega 2 yıllık bir sözleşme istiyor. Kolombiyalı 9 golle, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışında iddialı hale gelmesinde büyük rol oynadı.

33 yaşındaki golcü oyuncuya hem yurt dışından hem de yurt içinden çok sayıda teklif var. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, tecrübeli oyuncunun takımda kalması gerektiği yönündeki raporunu yönetime iletti. Bordo-Mavili idareciler, ise Rodallega’yı ikna etmek için tüm imkanları seferber etmiş durumda.