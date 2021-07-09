Rodallega, Brezilya'ya transfer oldu

Hugo Rodallega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu. Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı.

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