        Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rocky Balboa ne zaman çekildi, serinin kaçıncı filmi?

        Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Sinema tarihinin en iyi serilerinden biri olan Rocky, altıncı filmi Rocky Balboa ile 9 Ağustos Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Philadelphia'da yaşayan dul, bokstan emekli olmuş ve adını ölen eşinden almış "Adrian's" adlı yerel bir İtalyan restoranının sahibi ve işletmecisi olarak artık yaşlanmış olan eski bir boksörün hayatını konu alıyor. Peki, "Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Rocky Balboa filmi konusu ve oyuncuları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2025 - 16:43 Güncelleme: 09.08.2025 - 16:43
          Rocky Balboa filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Senaryosunu ve yönetmenliğini Sylvester Stallone'nin üstlendiği film, 2006 yılında vizyona girdi. Başrollerini Sylvester Stallone, Burt Young, Milo Ventimiglia'nın paylaştığı Rocky Balboa filmi, vizyona girdiği dönemde eleştirmenlerden ve izleyicilerden olumlu tepkililerle karşılaştı. Peki, "Rocky Balboa filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Rocky Balboa ne zaman çekildi, serinin kaçıncı filmi?" İşte detaylar...

          ROCKY BALBOA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Unutulmayan Rocky Balboa şimdi nerede ve nasıl bir hayat yaşıyor? Bundan otuz kadar uzun yıllar önce efsane bir boksör olan İtalyan Aygırı Rocky Balboa, onca kahramanlıktan sonra artık köşesine çekilmiştir çünkü artık yaşlanmıştır. Bir restoranda eski anılarını paylaşarak sürdürmektedir yaşamını. Ruhunda değişen hiçbir şey yoktur. Halen aynı savaşçıdır o ancak bedeni aynı durumda değildir. Öte yandan sevgili oğlu hep meşguldur. Bir gün bir bilgisayar simülasyon oyunu aracılığı ile Dixon ile karşı karşıya gelecektir. Dixon'ın menejeri gerçek bir maç talep eder. Son kez kendini göstermek isteyen Rocky için bir kez daha zafer zamanıdır.

          ROCKY BALBOA OYUNCULARI KİMLER?

          Sylvester Stallone

          Burt Young

          Talia Shire

          Milo Ventimiglia

          Tony Burton

          Antonio Tarver

          Geraldine Hughes

          James Francis Kelly III

          Mike Tyson

          A.J. Benza

          Pedro Lovell

          Dana Jacobson

          LeRoy Neiman

          Henry G. Sanders

          Ana Gerena

          Michael Buffer

          Larry Merchant

          Jim Lampley

          Lou DiBella

          Brian Kenny

          Bert Sugar

          Jay Crawford

          Skip Bayless

          Max Kellerman

          Dolph Lundgren

          Barney Fitzpatrick

          Mr. T

          Angelyna Martinez

          Stu Nahan

          Kevin King Templeton

          Lahmard Tate

          Frank Stallone

          Don Sherman

          Nick Baker

          Kevin Nash

          Vale Anoai

          Tim Curry

          Artur Vakha

          Vinod Kumar Alva

          Anzhelika Nevolina

          Gunnar Peterson

          Tobias Segal

          Mark De Alessandro

          Joe Cortez

          Geliy Sysoev

          Brad Jacobowitz

          Peter Bucossi

          Aleksandr Bolshakov

          Marc Ratner

          Tony Devon

