Rock Off 2019'da Opeth sahne alacak

2014 yılında ilki gerçekleşen ve aralarında Megadeth, Korn, Amon Amarth, Apocalyptica gibi gruplarında bulunduğu onlarca yabancı ve yerli gruba ev sahipliği yapan Birlikte Güzel Sunar: Rock Off, 2019 yılında ülkemizde oldukça geniş bir hayran kitlesi bulunduran, İsveç’in progesif metal türündeki en büyük gruplarından OPETH’i ağırlıyor. Opeth dışında, Ensiferum, yerli gruplardan Pentagram, Blacktooth gibi gruplar da sahne alacak.

Birlikte Güzel Sunar: Rock Off 2019’da imza ve söyleşi seansları, akustik performansları da gerçekleşecek.