Rock müzik sanatçılarından sağlık emekçilerine videolu destek (1) - ANKARA

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Prodüktörlüğünü Fethi Okutan'ın yaptığı çalışmaya, Ayhan Aydın miks, Öniz Akhan ve İzgi Gültekin vokal, Bülent Başara, Deniz Sayman, Emre Sarıgün, Mete Ege, Mustafa Tuluğsan Tuncel, Ozan Erkal, Şinasi Celayiroğlu gitar, Gültekin İrengün vokal ve davul, Ömer Şahin davul, Işık Şahin ve Fethi Okutan bas gitarla destek verdi. Müzisyenlerin bir araya gelmeden, online kaydettikleri videoda, Kovid-19'u yenmeyi başaran müzisyen Gültekin İrengün de yer aldı.Video, Youtube'dan "https://www.youtube.com/watch?v=xgwhOPFitxY" adresinden izlenebilecek.- "6 gün kadar koronavirüs sebebiyle hastanede yattım"Prodüktör Fethi Okutan, çok zor günlerden geçildiğini belirterek "Bizler evimizde otururken birileri hayatını tehlikeye atıyor. Biz de müzisyeniz ve müzik yapmamız lazım. O nedenle bu şekilde müzik yaparak destek olmak istedik." diyerek duygularını ifade etti.Gültekin İrengün ise uzun zamandır yurt dışında yaşadığını, Ankara'dan uzak kaldığını belirterek şunları kaydetti:"Eski dostum Fethi Okutan bu proje ile geldiğinde seve seve kabul ettim. Projenin benim için ayrı önemi var, çünkü hastalandım, 6 gün kadar koronavirüs sebebiyle hastanede yattım. Orada doktorların, hemşirelerin, sağlık görevlilerinin kendilerini riske atarak nasıl büyük bir özveriyle çalıştıklarını kendi gözlerimle gördüm. Bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyordum, bu bir fırsat oldu. Türkiye'de de aynı şekilde doktor arkadaşlarım var, kendilerini sürekli riske atıyorlar. Her gün bizde evde oturarak koronavirüsün geçmesini beklerken onlar bizim sağlığımızı ve hayatımızı korumaya çalışıyorlar. o yüzden çok teşekkür ediyorum. Umarım bizi dinleyen ve izleyenler, sağlık çalışanlarına karşı daha duyarlı ve hassas olacaklardır."Müzisyenlerden Mete Ege de Ankara'da başlatılan ve birçok yetenekli müzisyenin bir arada olduğu bu projede yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Projeye düşünmeden katıldığını belirten Ege, "Projeyle sağlık çalışanlarına yönelik farkındalık yaratılmak istendi. Rock müziğinin bu mesajı veriyor olması daha cazip bir hale getirdi. Bir daha olsa yine gurur duyarak böyle bir projeye dahil olurum." dedi.