Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar

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Tıp, işletme, Fransız dili ve edebiyatı alanında eğitim alan ancak içlerindeki müzik tutkusu nedeniyle Marla grubunda buluşan 5 kadın, kendileri gibi rock sahnesinde olmak isteyen hemcinslerini yüreklendirmeyi amaçlıyor.

Esra Hasandayıoğlu'nun bas gitar, Ekin Gülmez ve Burcu Özbek'in gitar, Büşra Vanlıoğlu'nun bateri, Tuğçe Kaymaz'ın ise vokal olarak sahneye çıktığı grup, 3 yıldır Türkiye'nin birçok kentinde konser veriyor.

Bas gitarist Esra Hasandayıoğlu, yola çıkarken yeni bir kadın karakter yaratmak istediklerini belirterek, "Bizden bağımsız ama aynı zamanda biraz bizden de özellikler taşısın istedik. İsim konusunda Fight Club’daki Marla Singer karakterinden ilham aldık." dedi.

Farklı mesleklere sahip olsalar da müziğin duygularını aktarmak ve kendilerini gerçekleştirmek için en uygun araç olduğunu düşündüklerini vurgulayan Hasandayıoğlu, "Müzik tutkuyla bağlı olduğumuz, asla kopamayacağımız ve emek vermekten vazgeçmeyeceğimizi düşündüğümüz uzun bir yol aslında. Müzik anlayışı konusunda ayrıldığımız noktalar olsa dahi müzik bizi buluşturup birbirimize bağlayan bir güç." diye konuştu.

- "Sempatik bulunuyoruz"

Erkek solistlerin egemen olduğu rock dünyasında kadın olmanın bazı dezavantajları bulunduğunu dile getiren Hasandayıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef hala alışıldık bir durum olmadığı için kadın rockçılar gerek işletmeci gerek dinleyici gerek de diğer erkek müzisyenler tarafından bazen ön yargıyla karşılanabiliyor. Ancak biz konser bittikten sonra dinleyici ve işletmeci tavrının çok kez değiştiğine şahit olduk."

Hasandayıoğlu, dezavantajların yanında avantajlar da yaşadıklarını vurgulayarak, "Gittiğimiz şehirler ve mekanlarda işletmeciler, çalışanlar ve dinleyiciler tarafından kadın olduğumuz için çok daha kibar karşılanıyor, daha sempatik bulunuyoruz. Bir de sahnede 5 kadın görmek özellikle kadın dinleyicilerimizin yüreklenmesine vesile olabiliyor. Bu da bizi oldukça motive ediyor." ifadelerini kullandı.

- "Bizi harekete geçiren güç rock müzik"

Türkiye'de müzik yapmanın ve hayatını müzikle kazanmanın hem kadın hem erkek için zor olduğunu ifade eden Hasandayıoğlu, "Bunun yanı sıra özellikle asi ve asabi müzik yapan kadınlara hala alışılmış değil. Ancak tüm bu faktörlere başkaldırma yolunda bize yine rock müzik ışık tutuyor, bizi harekete geçiren güç bu. Umuyoruz ki biz de bu ışığa katkıda bulunabilir, birilerine ışık olabiliriz." sözlerine yer verdi.